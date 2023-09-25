Abrams, Avenger та безпілотники: особливості озброєння Збройних Сил України. Колонка Сергія Згурця
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Яйця бенедикт. Рецепт приготування
Гурмани полюбляють на сніданок готувати яйця. Це смачно, швидко та ситно
Інгредієнти для страви – яйця бенедикт:
- два яйця
- лосось — 60 г
- рукола — 20 г
- житній хліб — дві скибочки
- холодна вода — дві столові ложки
- соус голландез — 60 г
Соус голландез
- два яйця
- вершкове масло — 75 г
- лимон — 10 г
- дрібка солі
Покроковий рецепт приготування блюда – яйця бенедикт:
- кип'ятимо воду
- зменшуємо температуру до мінімальної
- розбиваємо яйце
- акуратно, щоб зберегти жовток, переливаємо яйце в чашку
- у воді робимо вирву
- обережно опускаємо яйце з чашки у воду. Саме цей нехитрий спосіб — найпростіший і найнадійніший
- розтоплюємо вершкове масло
- відокремлюємо білки від жовтків
- до жовтків додаємо холодну воду та лимонний сік
- розмішуємо
Фото: www.freepik.com
- солимо
- ставимо на "водяну баню"
- коли маса почне густіти, вливаємо розтоплене масло, не припиняючи збивати
- знімаємо з вогню
- підігріваємо в тостері хліб
- на хліб викладаємо руколу
- зверху – лосось
- ще зверху — яйця
- поливаємо яйця соусом голландез
- прикрашаємо паростками.
Смачного!
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