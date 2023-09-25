Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Яйця бенедикт. Рецепт приготування
Інфографіка

Яйця бенедикт. Рецепт приготування

25 вересня, 2023 понедiлок
19:22
рецепти Яйця бенедикт

Гурмани полюбляють на сніданок готувати яйця. Це смачно, швидко та ситно

Інгредієнти для страви – яйця бенедикт:

Рецепт страви – яйця бенедикт

  • два яйця
  • лосось — 60 г
  • рукола — 20 г
  • житній хліб — дві скибочки
  • холодна вода — дві столові ложки
  • соус голландез — 60 г

Соус голландез

  • два яйця
  • вершкове масло — 75 г
  • лимон — 10 г
  • дрібка солі

Покроковий рецепт приготування блюда – яйця бенедикт:

  • кип'ятимо воду
  • зменшуємо температуру до мінімальної
  • розбиваємо яйце
  • акуратно, щоб зберегти жовток, переливаємо яйце в чашку
  • у воді робимо вирву
  • обережно опускаємо яйце з чашки у воду. Саме цей нехитрий спосіб — найпростіший і найнадійніший
  • розтоплюємо вершкове масло
  • відокремлюємо білки від жовтків
  • до жовтків додаємо холодну воду та лимонний сік
  • розмішуємо

Яйця бенедикт

Фото: www.freepik.com

  • солимо
  • ставимо на "водяну баню"
  • коли маса почне густіти, вливаємо розтоплене масло, не припиняючи збивати
  • знімаємо з вогню
  • підігріваємо в тостері хліб
  • на хліб викладаємо руколу
  • зверху – лосось
  • ще зверху — яйця
  • поливаємо яйця соусом голландез
  • прикрашаємо паростками.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 вересня, 2023 неділя
"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х
25 вересня, 2023 понедiлок
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
25 вересня, 2023 понедiлок
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ і покращити ситуацію на фронті до жовтня, - ISW
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.34
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Abrams, Avenger та безпілотники: особливості озброєння Збройних Сил України. Колонка Сергія Згурця
20:06
Ексклюзив
Рафаель Маріано Гроссі
"Для обмеження діяльності в МАГАТЕ потрібне лише бажання": активістка з акції проти РФ у Відні
20:00
OPINION
Віталій Бала
Злий понеділок
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 579-го дня війни: ліквідований командувач Чорноморського флоту РФ, а на аеродромі під Курськом дрон-пастка підірвався разом з керівництвом авіаполку
19:57
Спіікери Форуму ISF2023
Підсумки International Sustainability Forum 2023: уряду запропонують стратегію розвитку України на найближчі 20 років
19:56
Світовий банк
Світовий банк надав 100 мільйонів доларів Україні. Куди спрямують кошти
19:53
Олександр Лукашенко
Лукашенко заборонив білорусам ввозити, використовувати й виготовляти цивільні безпілотники
19:25
Канада
У Канаді розповіли, на основі чого звинуватили Індію у вбивстві сикхського активіста
19:19
Анджей Дуда Президент Польщі
США надали $2 млрд кредиту на модернізацію армії Польщі
19:12
Верховна Рада
Нардепи кількох партій імітують присутність на засіданнях Ради, - рух "ЧЕСНО"
19:07
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Як за кордоном сприймають російсько-українську війну
18:57
обережно міни
Як знайти та знешкодити міну: британські сапери провели тренінг для українських військових
18:40
Коломойський, суд
Коломойський в суді заявив, що його судять як іноземця
18:31
Ексклюзив
Артилерія РФ на Запоріжжі стріляє у 20 разів більше, ніж ЗСУ, - воєнкор Еспресо
18:30
Ексклюзив
російські "миротворці" у Нагірному Карабаху
"Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у Вірменії": місцевий політик прокоментував події в Єревані
18:25
обстріл Харківщини
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
18:11
отруєння діти
На Одещині курсантів Військово-морського ліцею госпіталізували з отруєнням
18:03
Оновлено
Коломойський, суд
Суд у справі Коломойського: олігарху не змінили запобіжний захід
17:56
ЗАЕС
Україна під час блекаутів возила дизель на окуповану ЗАЕС, аби запобігти ядерній аварії, — Галущенко
17:42
Дана Ярова
Якщо хоч одна одиниця зимової форми не буде якісною, повертатимуть всю партію, - Ярова
17:38
суд гаага
Комісія ООН по Україні: РФ катувала до смерті українців, а деякі сім'ї були змушені слухати, як окупанти ґвалтували жінок
17:25
Екскерівника військомату в Дніпрі підозрюють у збагаченні на понад 8,8 млн грн
17:21
Віктор Орбан
Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через "проблеми" з угорськими школами, - Орбан
17:12
У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста
17:07
В Україні засудили до довічного ув'язнення колаборанта, який наводив ракети РФ на Запоріжжя
17:05
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
Від авіаудару РФ по Бериславу загинули троє людей, одна жінка поранена
16:54
Норвегія виділить $25,1 млн Українському Червоному Хресту
16:47
SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp працюватиме на ринку США
16:41
У невизнаному Придністров'ї після атаки РФ на Україну знайшли уламки ракети
16:32
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
У Меджлісі кримотатарського народу розповіли, кого можуть далі мобілізувати у Криму
16:32
Путін
Очільниця МЗС Фінляндії: без Путіна Росія залишиться такою ж, або навіть гіршою
16:29
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Доступні кредити 5-7-9%": український бізнес отримав 70 млрд грн з початку 2023 року
16:16
Замінюють генератори: збір на акумуляторні станції
16:15
Ігор Коломойський, суд
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
15:59
На Буковині планують відкрити три нових пункти пропуску
В Україні відремонтують 19 пунктів пропуску через державний кордон
15:55
Андрій Ярмоленко, збірна України
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024
15:48
Оновлено
командувач флотом рф соколов
Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 33 офіцерів
15:40
Огляд
танк Abrams M-1
Abrams вже в Україні: як американські танки вплинуть на бойові дії, їхні переваги та технічні характеристики
15:28
без газу
Чернишов: Україна вперше планує пройти зиму користуючись газом власного видобутку
15:18
Ексклюзив
ЗСУ наступ
В ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV