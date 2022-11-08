"Йдеться про виживання": експерт з енергетики назвав умову блекауту і пояснив невідповідність відключень графіку
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що відключення світла у регіонах України часто не збігаються з графіками, оскільки енергетикам невідомий точний час атак ворога по енергосистемі
Про це повідомляє "Главком".
"Питання, чому графіки відключень не збігаються з реальними відключеннями, я чую часто. Але точний графік відключень можливий лише за умови, коли ми знатимемо точний час атаки по енергосистемі та її результативність", - розповів Харченко.
За словами директора, наразі усі відключення – контрольовані, а витривалості української енергосистеми достатньо для того, аби не допустити блекауту. Проте він наголосив, що варто бути готовими до нових атак.
"Зауважу, що для доведення Києва до блекауту уряд Москви має працювати утричі ефективніше. Водночас ми маємо бути готові до нових атак і таких ситуацій. Зараз йдеться про виживання, а не про комфорт", - сказав Харченко.
- 8 листопада очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що на ТЕС і ТЕЦ вугілля вдвічі більше за необхідне, з газосховищ відбирають менше, ніж закачують.
- Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе