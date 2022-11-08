Про це повідомляє "Главком".

"Питання, чому графіки відключень не збігаються з реальними відключеннями, я чую часто. Але точний графік відключень можливий лише за умови, коли ми знатимемо точний час атаки по енергосистемі та її результативність", - розповів Харченко.

За словами директора, наразі усі відключення – контрольовані, а витривалості української енергосистеми достатньо для того, аби не допустити блекауту. Проте він наголосив, що варто бути готовими до нових атак.

"Зауважу, що для доведення Києва до блекауту уряд Москви має працювати утричі ефективніше. Водночас ми маємо бути готові до нових атак і таких ситуацій. Зараз йдеться про виживання, а не про комфорт", - сказав Харченко.

8 листопада очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що на ТЕС і ТЕЦ вугілля вдвічі більше за необхідне, з газосховищ відбирають менше, ніж закачують.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.

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