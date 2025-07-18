Стефанішина: 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми максимально працювали над тим, щоб у п'ятницю, 18 липня, це рішення (про відкриття переговорів за першим кластером, – ред.) відбулося. Ми працювали з кабінетами керівників Європейського Союзу, з Єврокомісією, з міністрами країн ЄС", - розповіла Стефанішина.

"Ми розуміли, що це рішення може бути ухвалене, і доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", - додала вона.

За словами Стефанішиної, яка донедавна працювала на посаді віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, можливо, саме провал початку перемовин спонукав президента Володимира Зеленського відправити її в США.

Вона додала, що МЗС продовжить працювати над відкриттям кластерів.

"А щодо відкриття кластерів – тепер потрібна комунікація президента з європейськими лідерами. Потрібна робота дипломатії, тобто Андрій Іванович (Сибіга, – ред.) зможе далі на рівні держав-членів просувати це рішення", - резюмувала Стефанішина.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

У січні 2024 року Єврокомісія підтримала рішення про початок скринінгу законодавства України.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

9 квітня 2025 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Пізніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що до кінця 2025 року можна відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу.

Єдина країна, яка блокує перемовини про вступ України до ЄС, – це Угорщина.