Стефанішина переконує, що закон про НАБУ й САП не перешкодить початку перемовин щодо вступу України до ЄС
Колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина запевняє, що закон про НАБУ й САП не завадить відкрити кластери перемовин щодо вступу України до ЄС
Про це вона сказала "Європейській правді".
Нагадаємо, раніше Стефанішина казала, що 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося.
Журналіст попросив політикиню дати розширений коментар щодо цієї заяви, зокрема пояснити причини такого рішення ЄС.
Колишня віцепрем'єрка у відповідь запевнила, що відкриття кластерів зірвалося через причини, не пов'язані з Україною.
"Рішення про відкриття першого кластера, яке готувалося на 18 липня на рівні міністрів з європейських справ, потребувало лише політичної консолідації держав-членів Європейського союзу та Єврокомісії", – стверджує вона.
Стефанішина нагадала, що до того Київ та європейські столиці отримали офіційне підтвердження того, що Україна виконала умови для початку переговорів.
На її думку, ЄС погодиться відкрити переговори з Україною попри скандальний закон, який скасовує незалежність НАБУ й САП.
"Відкриття першого кластеру переговорів стає ще більш актуальним у розрізі останніх подій, оскільки це фундаментальний блок, який так чи інакше передбачає реформування органів правопорядку", – заявила Стефанішина.
"Цей діалог назрів, і я впевнена, що відкрити перемовини реально. Шлях до відкриття кластера все ще відкритий", – додала вона.
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
- Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
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