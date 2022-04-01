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YouControl створив інструмент для виявлення прихованих російських і білоруських активів

1 квітня, 2022 п'ятниця
12:51
війна з Росією YouControl

Українська ІТ-компанія, що створює сервіси на основі відкритих даних, YouControl запустила міжнародний інструмент для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами. Платформа RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна. Також сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами

Для чого створили

Сьогодні кожен на своєму місці як може пришвидшує перемогу України у війні. Команда YouControl зосередила зусилля на тому, що робить найкраще - на створенні корисних  інструментів на основі відкритих даних. RuAssets покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв'язки з РФ чи Білоруссю. Адже для компаній така співпраця це значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше "загнуться" компанії, що фінансують війну проти України. А значить,світ відправить агресорів в економічний "бан".

Можливості RuAssets 

  • дозволяє виявляти навіть найбільш приховані зв'язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Тобто, якщо  людина має навіть непрямий контакт - через родичів, роботу, посадові повноваження - інструмент покаже зв'язок як можливий фактор ризику;
  • містить найбільш повний список російських та білоруських PEP (національних публічних діячів) з понад 100 джерел;
  • аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (15+ країн);
  • перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках;
  • сигналізує про пов’язаність з воєнними терористами та пропагандистами (реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ);
  • щоденно оновлюються дані відповідно до змін в реєстрах і списках;
  • регулярно відбуваються апдейти: продукт постійно вдосконалюється, додаються нові джерела даних.

Для кого інструмент

  1. Правоохоронних органів та органів державної влади - для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів та ухвалення рішення щодо подальшого їх заморожування/арешту/виключення.
  2. Комплаєнс менеджерів, AML та KYC спеціалістів - для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з Росії та Білорусі, компаніями під санкціями та РЕР для прийняття рішення про співпрацю з ними, спираючись на повну і достовірну інформацію.
  3. Журналістів, незалежних розслідувачів - для фактчекінгу, пошуку достовірної інформації, проведення розслідувань  та аналітичних досліджень.
  4. Роботодавців, HR-спеціалістів, рекрутерів - для швидкої перевірки фізосіб для ухвалення рішення щодо працевлаштування.
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів рішення є безоплатним. 

Як працює
Після входу і реєстрації на головній сторінці сайту RuAssets варто в пошук ввести назву компанії, а для уточненого пошуку - ID. Для перевірки фізособи - ПІБ, для уточненого пошуку - ІПН. Система покаже результати пошуку - всю наявну інформацію про запитувану фіз чи юрособу. Клікнувши на кнопку "Знайти зв'язки" інструмент побудує звіт, в якому можна побачити з ким пов'язана особа, через яку компанію, на основі чого і які ризики ці зв'язки можуть нести для вас.  

Як скористатися

Інструмент можна протестувати безкоштовно. Варто просто подати заявку на сайті ruassets.com. Адміністратори платформи зв’яжуться з вами для надання тестового доступу. 1 квітня буде трансляція онлайн-конференції в Укрінформ з презентацією інструменту за участю АРМА, НАЗК, Нацполіції. Початок об 13:00
 
YouControl
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