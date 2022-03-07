YouTube-канали Шарія та його дружини заблокували в Україні

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Канал Анатолія Шарія на YouTube заблокований в Україні", - написав він.



Михайло Федоров додав, що Ольга Шарій ї їхній канал "Дубль" також заблоковані.

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