YouTube-канали Шарія та його дружини заблокували в Україні
YouTube заблокував користувачам з України доступ до каналів Анатолія й Ольги Шаріїв, котрі проштовхують проросійські й антиукраїнські наративи
Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Канал Анатолія Шарія на YouTube заблокований в Україні", - написав він.
Михайло Федоров додав, що Ольга Шарій ї їхній канал "Дубль" також заблоковані.
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