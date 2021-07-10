Йшла 7 км в пошуку бабусі. На пляжі в Лазурному загубилася дівчинка

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Повідомлення від стурбованої жінки, що на пляжі Лазурного зникла її 10-річна онука, надійшло в Скадовське районне відділення Національної поліції ввечері у п'ятницю, 9 липня 2021 року.



"Поліцейські одразу розпочали активні пошуки дівчини. Кілька пошукових груп поліцейських прочісували берегову лінію курорту. Під час розшукових заходів поліцейські з’ясували, що 10-річна дитина пройшла берегом приблизно 7 км від місця, де зникла до сусіднього курорту у селищі Приморське. Один з відпочивальників автокемпінгу побачив дівчину і розпитав звідки вона. Дитина розповіла, що загубилась, не гаючи часу небайдужий громадянин одразу викликав поліцію", - зазначають правохоронці.



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Поліцейським дівчинка пояснила, що збирала камінці на березі і не помітила, як загубила родичів з виду. Після чого йшла берегом.



На щастя, з дівчиною усе добре і дитину відвезли до бабусі, З родичкою дівчини провели профілактичну бесіду щодо уважного догляду за дітьми.



Поліція звертається до батьків з проханням уважно слідкувати за своїми дітьми під час відпочинку, особливо біля водойм.



"Якщо ж ваша дитина загубилася, не гайте часу, а одразу звертайтеся по допомогу поліції", - наголошують вартові правопорядку.





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