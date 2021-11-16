Юнацька збірна України з футболу героїчно перемогла Португалію і вийшла в наступний раунд відбору на Євро-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українська команда двічі поступалась по ходу зустрічі, але зуміла відігратись. Голами відзначились Олексій Гусєв, Микита Дзен і Дмитро Кремчанін. Переможний м'яч був забитий на 81-й хвилині.



Після 3-х матчів збірна України U-17 очолила групу 11 з 6 очками. Така сама кількість очок у португальців. Слідом йдуть Уельс (4 бали) і Казахстан (1). Цей результат допоміг юнакам вийти до еліт-раунду кваліфікації.



До елітного раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року, виходять по дві найсильніші збірні 13-ти груп, а також чотири кращі команди, що посядуть третє місце за результатами зустрічей із першою та другою збірними своєї четвірки. Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду.



Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро отримала автоматичну путівку до фінальної стадії турніру, яка пройде в травні 2022 року. Туди ж потраплять переможці восьми груп еліт-раунду та сім кращих других команд.



Євро-2022 (U-17)



Кваліфікаційний раунд. 3-й тур



Група 11



16 листопада



Україна U-17 - Португалія U-17 3:2



Голи: Гусєв, 43, Дзен, 61, Кремчанін, 81 - Гонсалвеш, 13 (пен.), Родрігеш, 57

Нагадаємо, 23 жовтня збірна України U-21 перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023.