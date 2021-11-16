Юнацька збірна України з футболу героїчно перемогла Португалію і вийшла в наступний раунд відбору на Євро-2022
У 3-му турі відбіркового раунду Євро-2022 юнацька збірна України U-17 перемогла однолітків з Португалії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда двічі поступалась по ходу зустрічі, але зуміла відігратись. Голами відзначились Олексій Гусєв, Микита Дзен і Дмитро Кремчанін. Переможний м'яч був забитий на 81-й хвилині.
Після 3-х матчів збірна України U-17 очолила групу 11 з 6 очками. Така сама кількість очок у португальців. Слідом йдуть Уельс (4 бали) і Казахстан (1). Цей результат допоміг юнакам вийти до еліт-раунду кваліфікації.
До елітного раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року, виходять по дві найсильніші збірні 13-ти груп, а також чотири кращі команди, що посядуть третє місце за результатами зустрічей із першою та другою збірними своєї четвірки. Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду.
Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро отримала автоматичну путівку до фінальної стадії турніру, яка пройде в травні 2022 року. Туди ж потраплять переможці восьми груп еліт-раунду та сім кращих других команд.
Євро-2022 (U-17)
Кваліфікаційний раунд. 3-й тур
Група 11
16 листопада
Україна U-17 - Португалія U-17 3:2
Голи: Гусєв, 43, Дзен, 61, Кремчанін, 81 - Гонсалвеш, 13 (пен.), Родрігеш, 57
- Нагадаємо, 23 жовтня збірна України U-21 перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.57
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе