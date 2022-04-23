Южноукраїнську АЕС перейменували, - Кремінь
Южноукраїнську атомну електростанцію поблизу міста Южноукраїнськ Миколаївської області перейменували
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.
"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською", - написав він.
Кремінь подякував очільнику Енергоатома Петру Котіну.
"Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", - зазначив мовний омбудсмен.
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