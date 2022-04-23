Южноукраїнську АЕС перейменували, - Кремінь

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською", - написав він.



Кремінь подякував очільнику Енергоатома Петру Котіну.



"Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", - зазначив мовний омбудсмен.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



