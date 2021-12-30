З 1 січня безробітні зможуть отримати безвідсотковий кредит від держави на відкриття власного бізнесу

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.



Міністерство зазначає, що кошти платників податків надаватимуться в рамках нової програми "Рука допомоги". На реалізацію програми у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.



Безвідсотковий кредит до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року ця сума сатновитиме 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для заснування власної справи.



Згідно з повідомленням, кредит потрібно повернути через три роки підприємницької діяльності. Сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати кредит не буде потрібно.



Для отримання кредиту необхідно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Також до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.



Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, 10 березня Кабмін дозволив дистанційне підтвердження статусу безробітного.