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З 1 січня зросла вартість ID-карток та закордонних паспортів

1 січня, 2022 субота
19:49
Економіка Множинне громадянство паспорт

В Україні з 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення закордонних паспортів та ID-карток

Про це повідомляє Державна міграційна служба

Зазначається, що подорожчання сталося через те, що державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив вартість бланків окремих біометричних документів через підвищення цін на сировину та матеріали.  

"У зв'язку з цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн", - поінформували в Державній міграційній службі. 

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити 733 грн (до 20 робочих днів) та 1085 грн (до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності обставин).

Зазначається, що громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня 2021 року, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.

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Державна міграційна служба
закордонний паспорт
ID-картка
поліграфкомбінат Україна
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