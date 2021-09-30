З 1 жовтня власники фур почнуть отримувати штрафи за перевантаження
Власники фур з 1 жовтня почнуть отримувати повідомлення і штрафи за порушення норм габаритно-вагового контролю (ГВК)
Про це у Facebook повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".
"Поки система проходила тестування, штрафи не виписувалися, а повідомлення носили ознайомчий характер. Вже з п’ятниці, 1 жовтня, набувають чинності Закони, які впроваджують автоматичну фіксацію порушень у сфері ГВК", - йдеться у повідомленні.
Відтак, попередили у пресслужбі, з початку жовтня учасники ринку перевезень почнуть отримувати реальні штрафи за порушення габаритно-вагового контролю.
За словами т.в.о голови "Укртрансбезпеки" Микити Лагуніна, комплекси автоматичного зважування в русі (WIM-комплекси) оброблятимуть інформацію миттєво.
"Це значно ефективніше ніж інспектор, який фізично не в змозі охопити весь потік вантажівок. Також автоматичний ГВК значно знижує корупційні ризики, адже комп'ютер не візьме хабаря аби "не помітити" порушника", - цитує пресслужба слова Лагуніна.
У пресслужбі також зазначили, що за даними сервісу Опендатабот, з червня цього року зафіксовано 25 166 порушень ГВК та нараховано штрафів на суму 879,3 млн грн.
В "Укртрансбезпеці" нагадали, що за порушення габаритно-вагових норм від 5% до понад 30%, автоперевізники будуть повинні сплатити штраф у розмірі від 8,5 тис. грн до 51 тис. грн.
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