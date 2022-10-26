English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура З $2 млрд до $400 млн: статки Каньє Веста зменшились у 5 разів через антисемітські висловлювання

З $2 млрд до $400 млн: статки Каньє Веста зменшились у 5 разів через антисемітські висловлювання

26 жовтня, 2022 середа
12:10
Культура Каньє Вест

Компанія Adidas розірвала угоду з Каньє Вестом через його антисемітські та рисистські погляди, через що репер вибув з рядів мільярдерів

Про це повідомляє Forbes.

Репер-суперзірка, який офіційно змінив своє імʼя на Є (Ye), вважав себе недоторканим.

"Я можу казати будь-яку антисемітську дурню, і Adidas не може мене кинути", - заявив репер у подкасті Drink Champs на початку місяця. 

З 2013 року Каньє працював з німецькою компанією Adidas над створенням лінійки супердорогих та суперпопулярних кросівок Yeezy. Згідно з даними інвестиційного банку Cowen, Adidas отримує від 4% до 8% своїх продажів від продукції Yeezy. Для Є ця угода була ще більш прибуткова, оскільки співпраця приносила йому в середньому $1,5 млрд прибутку на рік.

Висловлювання Каньє поставили німецьку компанію спортивного одягу, яка має власні нацистські зв’язки ще від її засновників, у небезпечне положення.  Тиск на Adidas посилився, коли серія антисемітських коментарів Каньє Веста викликала засудження з боку вищого рівня Голлівуду. Тижнями Adidas мовчав, і лише 6 жовтня там заявили, що партнерство з Ye "перебуває на розгляді".

Наразі Twitter та Instagram заблокували репера у своїх мережах. 25 жовтня Adidas нарешті порушив мовчання та припинив співпрацю з Вестом. 

"Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, і вони порушували цінності компанії щодо різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та чесності", - йдеться в пресрелізі компанії.

В Adidas зазначили, що компанія прийняла рішення припинити партнерство з Каньє, зупинити виробництво продукції під брендом Yeezy і всі виплати Є та його компаніям. 

"Adidas негайно припинить бізнес Adidas Yeezy", - додали в пресрелізі.

Вартість угоди з Adidas у $1,5 млрд була розрахована на основі кратного річного прибутку. Спираючись на коментарі галузевих експертів, видання стверджує, що гонорари, отримані Каньє від Adidas, співрозмірні з роялті від музичних каталогів або фільмів. 

За оцінками експертів, тепер статки Каньє Веста становлять $400 млн. Сюди входить його музичний каталог, готівка, нерухомість і 5-відсоткова частка в бренді колишньої дружини Кім Кардашьян Skims.

Adidas є останньою компанією, що розірвала зв’язки із Вестом. До них це вже зробили Def Jam, JP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили останні заяви репера.

Під час тижня моди в Парижі Каньє Вест зʼявився у футболці з написом "White lives matter" ("Життя білих мають значення"). Фраза "White Lives Matter" була сприйнята як присвоєння гасла Black Lives Matter, яке використовувалося рухом протесту BLM у США проти расової несправедливості, дискримінації та жорстокості поліції на расовому підґрунті. 

Антидифамаційна ліга розцінила фразу White Lives Matter як гасло ненависті. 

Дії Веста викликали хвилю критики. Репер Diddy закликав своїх підписників не купувати одяг з написом "White lives matter".

Вест опублікував у своєму Instagram переписку з Diddy, у якій заявив реперу: "Мені не сподобалася наша розмова. Я продаю ці футболки. Ніхто не може стати між мною та моїми грошима".

Вест є прибічником конспірологічної теорії, що таємна група єврейського народу контролює світ. "Я використовую тебе як приклад, щоб показати єврейському народу, який сказав тобі подзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене", - заявив він Diddy.

музика
Шоу-бізнес
США
Таблоїд
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
23 жовтня, 2022 неділя
У Польщі, Румунії і Балтійських країнах активно готуються до Третьої світової війни, – генерал Мусаєв
Джо Байден
25 жовтня, 2022 вiвторок
Байден відреагував на оголошення нового прем'єра Британії: досить новаторська віха
ракета ATACMS
Автор Олексій Левков
25 жовтня, 2022 вiвторок
Довга рука для HIMARS і M270: ракета ATACMS, яка потрібна ЗСУ, та нові дальності з ER GMLRS і PrSM
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 38.38
    Продаж 39.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 жовтня
12:25
умови життя у Маріуполі
Сплять у палатках, готують на кострах, нові будинки тільки "своїм": як живуть люди в окупованому Маріуполі
12:10
КНДР провела випробування ракет
Японія, США та Південна Корея пообіцяли безпрецедентну відповідь у разі застосування КНДР ядерної зброї
12:02
OPINION
Юрій Бутусов
"Банзай-атаки" - сценарій російських поразок
11:58
Осінь, Карпати
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла осінню погоду зі "спокійним сценарієм"
11:57
Зеленський просить Штайнмаєра сприяти, щоб німецький парламент визнав Голодомор геноцидом
11:47
Андрій Піонтковський
У Путіна готуються до "жесту доброї волі" у Херсоні, - Піонтковський
11:40
Василь Ломаченко
Ломаченко пояснив, чому обрав у суперники посереднього боксера
11:20
обстріл, Харківщина, медзаклад
На Харківщині за добу росіяни обстріляли три райони, одна жінка підірвалася на міні
11:20
Російські окупанти за минулу добу вбили 11 цивільних
11:17
Дмитро Сербін
На війні з Росією загинув гравець збірної України з американського футболу Дмитро Сербін
11:17
Сумщина
Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії: постраждала цивільна інфраструктура
11:09
Іван Федоров
Росіяни не дають евакуюватися мешканцям окупованих територій України, - мер Мелітополя Федоров
10:59
Маргарита Симоньян
Російській пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії
10:55
Джеймс Кемерон
"Вони поводяться, ніби в коледжі": режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC
10:51
ядерна зброя рф ракета
Росія повідомила США про проведення ядерних навчань
10:38
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 26 жовтня: які ціни в обмінниках
10:31
NASAMS
В Україні незабаром будуть встановлені перші комплекси NASAMS
10:25
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі іспанського телеканалу: в Україні немає ніяких "брудних бомб", всі бомби – в Росії
10:15
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 68,9 тис. окупантів, 2628 танків і 1379 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:15
Ексклюзив
економіка росия рубль
Українці масово відмовляються від прийому рублів на окупованих територіях Херсонщини, - заступник голови облради Соболевський
10:08
OPINION
Йосиф Зісельс
Пасивна позиція псевдо-нейтралітету Ізраїлю грає лише на руку агресору
10:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
Держава не фінансує культурні проєкти, що в умовах війни очевидно є злочином, - Княжицький
10:00
Ексклюзив
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Донеччина під обстрілами: ворог гатить по Авдіївці, Красногорівці, Мар'їнці, Дружківці, - речниця ОВА Ігнатченко
09:57
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами
09:42
Діти
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 822
09:34
Гуляйполе
У Запорізькій області росіяни за добу обстріляли понад 20 цивільних об'єктів
09:33
Ігор Йовічевіч
"Буде битва": Тренер "Шахтаря" оцінив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів
09:17
iPhone
Apple планує перевести iPhone на USB-C у 2023 році
09:06
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером світу 2022 року
08:49
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів: визначилися 9 учасників плей-офф
08:45
Оновлено
Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру
Російський ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до чотирьох
08:40
Бахмут, російський обстріл
На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного, знайдено тіла ще чотирьох загиблих під час окупації
08:36
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
Олександр Положинський: Я готуюсь зі зброєю в руках захищати Україну та український народ
08:34
окупанти
На Нікопольщині росіяни обстріляли електролінії й залишили без світла понад 600 осель
08:31
Британська розвідка знайшла вразливе місце РФ на шляхах постачання зброї до України
08:29
Ексклюзив
Бахмут
У Бахмуті залишилося декілька тисяч людей, які не хочуть евакуюватися, - боєць ТрО Фірсов
08:23
ЗСУ
Українські бійці відбили атаки противника в районах 9 населених пунктів
07:51
окупанти
Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб ЗСУ
07:38
втрати окупантів
На Луганщині ЗСУ знищили понад 20 окупантів і їхній склад із боєприпасами
07:25
Євген Пригожин
ISW сказав, що хоче приховати Пригожин, критикуючи Міноборони РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV