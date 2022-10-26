З $2 млрд до $400 млн: статки Каньє Веста зменшились у 5 разів через антисемітські висловлювання

Про це повідомляє Forbes.

Репер-суперзірка, який офіційно змінив своє імʼя на Є (Ye), вважав себе недоторканим.

"Я можу казати будь-яку антисемітську дурню, і Adidas не може мене кинути", - заявив репер у подкасті Drink Champs на початку місяця.

З 2013 року Каньє працював з німецькою компанією Adidas над створенням лінійки супердорогих та суперпопулярних кросівок Yeezy. Згідно з даними інвестиційного банку Cowen, Adidas отримує від 4% до 8% своїх продажів від продукції Yeezy. Для Є ця угода була ще більш прибуткова, оскільки співпраця приносила йому в середньому $1,5 млрд прибутку на рік.

Висловлювання Каньє поставили німецьку компанію спортивного одягу, яка має власні нацистські зв’язки ще від її засновників, у небезпечне положення. Тиск на Adidas посилився, коли серія антисемітських коментарів Каньє Веста викликала засудження з боку вищого рівня Голлівуду. Тижнями Adidas мовчав, і лише 6 жовтня там заявили, що партнерство з Ye "перебуває на розгляді".

Наразі Twitter та Instagram заблокували репера у своїх мережах. 25 жовтня Adidas нарешті порушив мовчання та припинив співпрацю з Вестом.

"Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, і вони порушували цінності компанії щодо різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та чесності", - йдеться в пресрелізі компанії.

В Adidas зазначили, що компанія прийняла рішення припинити партнерство з Каньє, зупинити виробництво продукції під брендом Yeezy і всі виплати Є та його компаніям.

"Adidas негайно припинить бізнес Adidas Yeezy", - додали в пресрелізі.

Вартість угоди з Adidas у $1,5 млрд була розрахована на основі кратного річного прибутку. Спираючись на коментарі галузевих експертів, видання стверджує, що гонорари, отримані Каньє від Adidas, співрозмірні з роялті від музичних каталогів або фільмів.

За оцінками експертів, тепер статки Каньє Веста становлять $400 млн. Сюди входить його музичний каталог, готівка, нерухомість і 5-відсоткова частка в бренді колишньої дружини Кім Кардашьян Skims.

Adidas є останньою компанією, що розірвала зв’язки із Вестом. До них це вже зробили Def Jam, JP Morgan Chase і Balenciaga, які засудили останні заяви репера.

Під час тижня моди в Парижі Каньє Вест зʼявився у футболці з написом "White lives matter" ("Життя білих мають значення"). Фраза "White Lives Matter" була сприйнята як присвоєння гасла Black Lives Matter, яке використовувалося рухом протесту BLM у США проти расової несправедливості, дискримінації та жорстокості поліції на расовому підґрунті.

Антидифамаційна ліга розцінила фразу White Lives Matter як гасло ненависті.

Дії Веста викликали хвилю критики. Репер Diddy закликав своїх підписників не купувати одяг з написом "White lives matter".

Вест опублікував у своєму Instagram переписку з Diddy, у якій заявив реперу: "Мені не сподобалася наша розмова. Я продаю ці футболки. Ніхто не може стати між мною та моїми грошима".

Вест є прибічником конспірологічної теорії, що таємна група єврейського народу контролює світ. "Я використовую тебе як приклад, щоб показати єврейському народу, який сказав тобі подзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене", - заявив він Diddy.