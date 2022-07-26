Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ЧТД.

"Вантажівка демілітаризувала військового "Тигра" зі Zвастикою у Смоленській області. У ДТП постраждали троє людей — 21-річний водій та 24-річний пасажир "Тигра", а також водій вантажівки. За попередніми даними, фура вилетіла на зустрічну смугу і врізалася в "Тигр". Краш-тест броньовик провалив. Судячи з фото, його чекає довгий ремонт", - йдеться у дописі.

Інша дорожня пригода з бронеавтомобілем трапилась вчора, 25 липня, у Воронезькій області. "Тигр" перекинувся, також потрапивши у ДТП. В аварії постраждали шість осіб з військової машини.

Відзначимо, що у Росії також не щастить літакам. Впродовж кількох тижнів там розбилось щонайменше п'ять, як військових так і цивільних літаків малої авіації.

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