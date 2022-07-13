З часів Януковича медицину готували до неспроможності протистояти російській навалі, - доктор медичних наук Івасюк
Доктор медичних наук, ексрадник президента та секретаря РНБО Валерій Івасюк вважає, що ухвала уряду про зниження стандартів і вимог до абітурієнтів, які вступають до медичних ВНЗ - це удар щодо підготовки медиків
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми на порозі великих епідемій - це і холера, і туберкульоз. Треба негайно припинити вступ на перші курси медичних ВНЗ і повернути студентів, які навчалися за дистанційним способом на рік, або на два роки назад. Для того, щоб навчити якісної медицини. Національна система охорони здоров'я зазнала багато ударів. І не випадково, ще з часів Януковича, медицину готували до неспроможності протистояти російській навалі", - наголосив Івасюк.
Також доктор медичних наук додав, що українських лікарів треба навчати, як військових за кордоном.
"Вивозити українських медиків на короткі навчальні програми за кордон, щоб швидко навчити до нових умов протистояння військовим епідеміям, які супроводжують війну. Навчити професійно надавати первинну медичну допомогу", - зауважив Івасюк.
- Офлайн-заняття можливі за умови безпечної ситуації в регіоні. Освітні заклади почали активну підготовку до нового семестру
- 1 липня заклади професійної освіти розпочали приймання документів для вступу. Подати заявку можна до 1 жовтня
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе