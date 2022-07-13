Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми на порозі великих епідемій - це і холера, і туберкульоз. Треба негайно припинити вступ на перші курси медичних ВНЗ і повернути студентів, які навчалися за дистанційним способом на рік, або на два роки назад. Для того, щоб навчити якісної медицини. Національна система охорони здоров'я зазнала багато ударів. І не випадково, ще з часів Януковича, медицину готували до неспроможності протистояти російській навалі", - наголосив Івасюк.

Також доктор медичних наук додав, що українських лікарів треба навчати, як військових за кордоном.

"Вивозити українських медиків на короткі навчальні програми за кордон, щоб швидко навчити до нових умов протистояння військовим епідеміям, які супроводжують війну. Навчити професійно надавати первинну медичну допомогу", - зауважив Івасюк.

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