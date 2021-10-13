З чотирьох міст: Wizz Air анонсував 26 нових маршрутів з України
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення діяльності на ринку України - наступного року планується запуск 26 нових рейсів з чотирьох аеропортів
Про це повідомляє ЦТС.
З аеропорту "Київ" планують запостити рейси в Париж, Ейндховен, Брюссель, Ніццу, Барселону, Мадрид, Аліканте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.
Зі Львова відкриють напрямки в Мадрид, Ейндховен, Париж, Барселону, Ніццу, Тревізо, Брюссель (Шарлеруа), Афіни, Салоніки.
З Одеси - в Лондон (Лутон), Пардубіце, Афіни;
З Харкова - в Салоніки і Пардубіце.
Рейси з Києва до Парижа, Ейндховен і Брюссель стартують з грудня 2021 року, решта - в 2022 році.
"Ми розраховуємо, що нові маршрути збільшать наш пасажиропотік з України на 120%", - заявив президент авіакомпанії Роберт Кері.
- Нагадаємо, Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.
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