З кінця лютого видатки на оборону в Україні зросли в 6 разів, - міністр фінансів Марченко
Видатки на оборону, зокрема зарплати військовим, з початку повномасштабного вторгнення РФ наприкінці лютого зросли у 6 разів
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.
На запитання журналіста про те, на скільки зріс оборонний бюджет воюючої країни, очільник Мінфіну відповів: "Якщо порівнювати з довоєнним бюджетом, то у 6 разів".
При цьому, за словами міністра, Україна продовжує надавати соціальні гарантії.
"У нас є стабільні видатки – освіта, соціальний захист, охорона здоров'я та інші. А військовий бюджет виріс в 6 разів, зараз це 31,7% ВВП, майже половина бюджету йде на сектор безпеки і оборони", - сказав Марченко.
За його словами, скорочення штату чиновників особливої економії не дасть.
"Я би не ставив питання великої економії, тому що, по-перше, це будуть великі видатки у разі масового скорочення чиновників. По-друге, якісних кадрів в системі не так же й багато, їх важливо зберегти, тому будь-які зміни не повинні призвести до втрати керованості системи державної влади", - висловився Марченко.
- 2 грудня в уряді ухвалили рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України.
- На початку листопада ЗМІ писали, що влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.47Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе