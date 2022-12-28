Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

На запитання журналіста про те, на скільки зріс оборонний бюджет воюючої країни, очільник Мінфіну відповів: "Якщо порівнювати з довоєнним бюджетом, то у 6 разів".

При цьому, за словами міністра, Україна продовжує надавати соціальні гарантії.

"У нас є стабільні видатки – освіта, соціальний захист, охорона здоров'я та інші. А військовий бюджет виріс в 6 разів, зараз це 31,7% ВВП, майже половина бюджету йде на сектор безпеки і оборони", - сказав Марченко.

За його словами, скорочення штату чиновників особливої економії не дасть.

"Я би не ставив питання великої економії, тому що, по-перше, це будуть великі видатки у разі масового скорочення чиновників. По-друге, якісних кадрів в системі не так же й багато, їх важливо зберегти, тому будь-які зміни не повинні призвести до втрати керованості системи державної влади", - висловився Марченко.

2 грудня в уряді ухвалили рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України.

На початку листопада ЗМІ писали, що влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20.

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