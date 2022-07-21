З моменту прийняття рішення передати Україні американське озброєння воно на передовій уже за тиждень, - Марк Міллі

Про це повідомляє Defence Express

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі під час брифінгу для ЗМІ розповіли, скільки часу потрібно, щоб американське озброєння - від моменту прийняття рішення передати його Україні - потрапило на передову.

"Коли президент США підписує дозвіл на надання зброї чи боєприпасів українцям, ці предмети починають переміщуватись протягом кількох днів. У середньому від 48 до 72 години до початкових відвантажень. І через тиждень, чи близько того, вони в руках українців, на передовій", - сказав Марк Міллі.

Цей тижневий термін передачі охоплює як бюрократичні процеси зі зняття з озброєння, так повне обстеження, оперативний ремонт у випадку потреби, повний комбінований маршрут з "повітряним мостом" та інші речі.

Однак і в такому випадку американська зброя надходить на передову швидше, ніж посилка з AliExpress у мирні часи, порівнює видання.

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