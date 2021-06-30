З НБУ в повному складі звільнився менеджмент Департаменту ліцензування: звинуватили керівництво регулятора у централізації влади

Про це у Facebook повідомив директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз.



"Дуже сумна для нас новина, але через певні обставини для уникнення маніпуляцій маємо нею поділитися вже сьогодні. Наша команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення", - написав Бевз.



Відтак, за його словами, з НБУ звільняється сам Бевз, його заступниця Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління фінансових компаній та платіжних систем Вадим Романюк, а також заступник начальника експертно-аналітичного управління Дар'я Дашкевич та головні експерти управління Євген Воробйов та Стефаній Дженков.



"Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - пояснив звільнення Бевз.



Він підкреслив, що для надкритичними речами є прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень, незалежна робота колегіальних органів регулятора, насамперед, наглядових комітетів, а також невтручання в наглядові процеси, своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень, а також автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - підкреслив він.



Бевз додав, що робота департаменту пов'язана з критично важливою частиною роботи НБУ: доступом на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління та структур власності тощо.



"Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", - підкреслив він.

