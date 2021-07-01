Услід за керівництвом відділу ліцензування: з НБУ звільняється директор Департаменту фінансової стабільності

Про це він написав у Facebook.



Ваврищук заявив, що його спостереження про стан справ в Нацбанку співпадають з міркуваннями Олександра Бевза (директора Департаменту ліцензування, весь менеджмент, якого подав заяви про звільнення - ред.).



"Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ", - написав менеджер.

Команда керівників Департаменту ліцензування 30 червня 2021 року повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень"