З одеських портів вийшли ще 7 суден з зерном для Азії та Європи
З портів Великої Одеси вийшли ще сім суден у рамках "зернового коридору"
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у телеграмі.
Судна експортують 248 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн украінської агропродукції.
По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
- До слова, у перший день Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security усього зібрали $150 млн на транспортування української агропродукції до африканських країн
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