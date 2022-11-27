З одеських портів вийшли ще 7 суден з зерном для Азії та Європи

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у телеграмі.

Судна експортують 248 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн украінської агропродукції.



По "зерновому коридору" рухається 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції.



З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, у перший день Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security усього зібрали $150 млн на транспортування української агропродукції до африканських країн

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb