З паливом для посівної кампанії у Волинській області проблем не буде, - Погуляйко
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в області активно триває посівна кампанія, дефіциту палива немає
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Нафтобаза у Луцьку майже знищена. З паливом в області проблем немає. На заправках можна заправити автомобіль і бензином, і дизельним паливом. Також активно в нас триває посівна компанія. Майже 10 тис. гектар ми вже посіяли і працюємо далі.”, - розповів Погуляйко
Погуляйко наголосив, що посівна буде проведена за планом.
“Враховуючи факт обстрілу нафтобази, ми все одно продовжуємо посівну кампанію. Будемо закупляти паливо в інших місцях, якщо нам не вистачить. Ми ж розуміємо, що ворог розраховує залякати нас. Нас не залякати. Ми працюємо далі", - додав Погуляйко
- Нагадаємо, 28 березня у Волинській області пролунали вибух
- Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що за попередніми даними жертв внаслідок ракетних ударів по нафтобазі у Луцьку немає
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