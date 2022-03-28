З паливом для посівної кампанії у Волинській області проблем не буде, - Погуляйко

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Нафтобаза у Луцьку майже знищена. З паливом в області проблем немає. На заправках можна заправити автомобіль і бензином, і дизельним паливом. Також активно в нас триває посівна компанія. Майже 10 тис. гектар ми вже посіяли і працюємо далі.”, - розповів Погуляйко



Погуляйко наголосив, що посівна буде проведена за планом.



“Враховуючи факт обстрілу нафтобази, ми все одно продовжуємо посівну кампанію. Будемо закупляти паливо в інших місцях, якщо нам не вистачить. Ми ж розуміємо, що ворог розраховує залякати нас. Нас не залякати. Ми працюємо далі", - додав Погуляйко

Нагадаємо, 28 березня у Волинській області пролунали вибух

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що за попередніми даними жертв внаслідок ракетних ударів по нафтобазі у Луцьку немає