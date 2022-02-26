З початку доби українські військові збили російські вертоліт, штурмовик Су-25 та літак Іл-76 МД, тривають важкі бої у Василькові, - ЗСУ
З початку доби 26 лютого українські військові в зоні Операції об'єднаних сил атакували та знищили три ворожі російські цілі, на Київщині станом на 4:30 тривають бої у Василькові
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
"Сьогодні близько опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі - вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, близько 00:30 український винищувач Су-27 успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.
"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським військовим!" - передає пресслужба.
- Нагадаємо, російські окупанти близько 3:30 вели бій по військовій частині в районі метро "Берестейська" міста Києва, близько 4:00 напад відбила українська армія.
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