З початку доби українські військові збили російські вертоліт, штурмовик Су-25 та літак Іл-76 МД, тривають важкі бої у Василькові, - ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.



"Сьогодні близько опівночі в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі - вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.



Крім того, близько 00:30 український винищувач Су-27 успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.



"Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським військовим!" - передає пресслужба.



Нагадаємо, російські окупанти близько 3:30 вели бій по військовій частині в районі метро "Берестейська" міста Києва, близько 4:00 напад відбила українська армія.



