З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 54 співробітники Укрзалізниці, - Камишін

Про це повідомив очільник УЗ Олександр Камишін, інформує Еспресо.TV

"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників. Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І ще троє перебувають у полоні. І це найважча для мене сторона війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb