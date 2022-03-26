З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 54 співробітники Укрзалізниці, - Камишін
Ще 64 поранено, а троє перебувають у полоні
Про це повідомив очільник УЗ Олександр Камишін, інформує Еспресо.TV
"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників. Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І ще троє перебувають у полоні. І це найважча для мене сторона війни", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на 25 березня додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Львова
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