З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21 800 військових, 873 танки і майже 180 літаків, – Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 24 квітня окупанти втратили в Україні близько 21 800 військових. Число збитих літаків наближається до 180
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад – близько 21800 осіб
- Танки – 873
- Бойові броньовані машини – 2238
- Артилерійські системи – 408
- РСЗВ – 147
- Засоби ППО – 69
- Літаки – 179
- Вертольоти – 154
- Автомобільна техніка – 1557
- Кораблі/катери – 8
- Цистерни з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191
- Спеціальна техніка – 28
- Пускові установки ОТРК – 4
- Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російський агресор за 60 км від державного кордону України розгорнув пускові установки ОТРК “Іскандер-М”.
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