З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 183 дитини, - Денісова
Станом на ранок 11 квітня в Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинуло 183 дитини, ще 342 травмовані
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у facebook.
"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.
- Кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу у Краматорську сягнула 57 осіб, з них 5 дітей.
- У Бучі на Київщині 144 окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, зокрема 10 дітей.
- ЗМІ РФ звітують про 674 тис. українців, примусово вивезених окупантами до Росії, із них понад 131 тис. - діти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.9
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.59
- Актуальне
- Важливе