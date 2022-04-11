З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 183 дитини, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у facebook.



"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.





Кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу у Краматорську сягнула 57 осіб, з них 5 дітей.

У Бучі на Київщині 144 окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, зокрема 10 дітей.

ЗМІ РФ звітують про 674 тис. українців, примусово вивезених окупантами до Росії, із них понад 131 тис. - діти.