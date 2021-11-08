З початку року у чотирьох найбільших містах України виявили 97 порушень закону про мову, - Кремінь
Із початку року у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі виявили 97 порушень закону про забезпечення функціонування української мови як державної
Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Станом на 1 листопада 2021 року Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови у чотирьох містах України (Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі) здійснено низку виїзних моніторингів щодо дотримання законодавства про державну мову. Заходи з моніторингу здійснювалися на виконання статті 49 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За підсумками комплексу заходів було виявлено 97 порушень законодавства", - розповів Кремінь.
Безпосередні перевірки проводилися у комунальних, державних та приватних закладах Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Крім того, моніторинг провели в окремих сферах регулювання.
Секретаріат перевірив:
- інформаційні повідомлення у соцмережах та на офіційних сайтах державних, комунальних та приватних закладів охорони здоров'я;
- інформацію на офіційних інтернет-ресурсах "Укрзалізниці";
- у 20 точках продажу на території міста Києва перевірили друковані ЗМІ, які видаються державною мовою;
- загальний тижневий обсяг мовлення телеканалів “1+1”, “Інтер”, “ ICTV”, “Україна” та дотримання цими телеканалами вимог щодо демонстрування фільмів державною мовою.
Найбільше порушень мовного закону (38) виявили у Харкові.
Найчастіше у містах не дотримувались статті 28 (щодо державної мови у сфері інформації для загального ознайомлення).
"За результатами виїзних моніторингів складено 71 акт про виявлення порушень законодавства про державну мову, здійснюється робота щодо їх усунення", - написав Кремінь.
- Нагадаємо, 54,9% українців підтримують норму мовного закону про обслуговування українською мовою, якщо можливість обслуговування іншою мовою на прохання клієнта зберігається.
- 78% українців вважають українську рідною мовою.
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