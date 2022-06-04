З ринку РФ пішла міжнародна готельна мережа Marriott

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що Marriott вирішила піти з російського ринку через санкції, запроваджені Євросоюзом, США і Великою Британією проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Компанія заявляє, що продовження роботи в країні стало неможливим.

"Ми дійшли до думки, що нещодавно оголошені обмеження США, Великобританії та ЄС унеможливлять роботу Marriott або франчайзингу готелів на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії", - йдеться на сайті.

Мережа Marriott працювала у Росії 25 років. На початку березня компанія оголосила про те, що закриває свій офіс у Москві, а також зупиняє інвестиції та відкриття нових готелів на території Росії. Таке ж рішення ухвалили мережі готелів Hilton і Hyatt.

Нагадаємо, російський ринок покинули вже понад 220 компаній. Нещодавно цей список поповнили сервіс графічного дизайну Canva та стрімінговий сервіс Netflix.

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