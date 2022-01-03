З різницею в 15 хвилин: у США двійнята народились в різних роках

Про це повідомляє People.



Фатіма Мадрігал народила двійню у новорічну ніч. Її син Альфредо з’явився на світ 31 грудня 2021 року о 23:45, а опівночі 1 січня 2022-го, народилася донька Ейлін.



Таким чином дні народження двійнят припадають на різні дні, місяці та роки - у пологовому центрі кажуть, що такі випадки трапляються "раз на два мільйони".

"Для мене божевільно, що вони близнюки, але мають різні дні народження. Я здивована, але щаслива, що донька народилась опівночі", - сказала матір двійнят.

Лікарка Ана Абріл Аріас назвала народження двійнят "одними із найбільш пам’ятних пологів у кар'єрі".



