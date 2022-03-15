З російських пропагандистських каналів масово йдуть журналісти, - кореспондент Радіо Свобода

Про це написав у Фейсбук журналіст Роман Супер, інформує Еспресо.TV

"Знайомий співробітник ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія, - ред.) розповів, що з "Вєстєй" масово звільняються люди. Звільнився продюсер "путінського відділу", звільнився один із найдавніших продюсерів "Вісті Тижня", звільнився режисер щоденного ефіру Гліб (пішов з роботи прямо під час ефіру). Настрій у більшості співробітників, що залишаються, поганий: "Якби не кредити, ми б звалили". Сьогодні звільнилася керівник (близько 15 років на посаді) "путінського відділу" Юлія Воробйова. Наразі співробітникам кажуть, що з ВДТРК йде і телеведучий Сергій Брільов (громадянин Великобританії)", - повідомив журналіст.

У наступному дописі він додав нові прізвища медійників, що вчиняють демарш:

"Журналіст Вадим Глускер звільнився із НТВ. Журналістка Жанна Агалакова звільнилась із Першого каналу".

Нагадаємо вчора, 15 березня, редакторка російського Першого каналу вибігла у ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb