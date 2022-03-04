"З роти в сто осіб живими залишилися четверо", - російська сенаторка про війну в Україні

Про це вона заявила в ефірі одного з російських телеканалів, передає Еспресо.TV.





За її словами, в Україну відправили російських призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них. А з роти зі 100 солдатів вижили четверо.

"Вчора із зони бойових дій було виведено… Саме ті (російські - Ред.) строковики, яких або змушували підписати контракт, або за них підписували. Але тільки в результаті (після бойових дій - Ред.) з роти в сто осіб живими залишилися четверо", - сказала Нарусова.



Довідково. Людмила Нарусова — це матір журналістки Ксенії Собчак та вдова колишнього мера Ленінграду Анатолія Собчака, помічником якого на старті кар'єри працював путін.

Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.