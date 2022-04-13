“З танцювального залу – у бомбосховище”: як маленька киянка на Хмельниччині продовжує танцювати навіть під звуки сирени

Тут вони знайшли підтримку у місцевому освітньому Гончаренко центрі, який наразі переформатувався у волонтерський хаб. Поки дорослі плетуть там маскувальні сітки та сортують гуманітарну допомогу на фронт, маленька Мілана продовжує репетиції.



Під Гончаренко центром є бомбосховище. Тому коли починається повітряна тривога, то всі люди спускаються туди в укриття. Маленька киянка і там продовжує танцювати. На навіть такі імпровізовані тренування вона вирішила все одно одягати яскраву сукню та спеціальні туфлі. «В Києві я вчилася у 2-В, любила гратися з подружками і танцювати. Мій улюблений танець – вальс. Я його тут і репетирую. А нашим захисникам хочу побажати, щоб у них все вийшло. І ми перемогли швидше», — каже Мілана.

Дівчинка своїм прикладом дуже надихає усіх, хто наразі відвідує Гончаренко центр у Теофіполі. За словами команди центру, наполегливість Мілани вражає і дорослих, і дітей. Малеча повторює за нею і також намагається танцювати.

“Наш центр працює з першого дня війни. Як тільки все почалося, ми зрозуміли, що буде великий потік біженців, тож просили містян приносити до центру необхідні речі: теплий одяг, матраци, каримати, їжу. І вже в перші години наш простір був заповнений мішками з допомогою, люди приносили просто все! В той же день облаштували спортивну залу, яка на поверх нижче, для того, щоб плести сітки. Малеча тут може гратися, танцювати та просто залишатися малечею”, – зазначила Лілія Ахріпович, директорка Гончаренко центру у Теофіполі.



Наразі волонтерський простір продовжує приймати допомогу та відправляти її у гарячі точки на фронт. Наразі вже кілька тонн коробок доставлено зокрема на південний напрямок. Наразі волонтерський простір продовжує приймати допомогу та відправляти її у гарячі точки на фронт. Наразі вже кілька тонн коробок доставлено зокрема на південний напрямок.

Нагадаємо, Гончаренко центри — це всеукраїнська мережа відкритих культурно-освітніх просторів, у яких безкоштовно викладають англійську мову, фінансову грамотність, готують підлітків до ЗНО тощо. Народний депутат Олексій Гончаренко заснував мережу у лютому 2021 року. Після початку війни центри перекваліфікувалися у волонтерські хаби, які допомагають військовим та біженцям. Вони доставляють на фронт гуманітарну допомогу, шукають житло та ліки для переселенців, плетуть маскувальні сітки і шиють балаклави, разом з цим продовжують проводити онлайн-уроки з англійської мови. За перший місяць війни командою центрів було зібрано понад 120 тонн допомоги.