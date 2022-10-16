Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

Окрім того, авіація ЗСУ уразила чотири позиції зенітних ракетних комплексів РФ. Підрозділами протиповітряної оборони було збито один ворожий БпЛА.

Підрозділами ракетних військ і артилерії за поточну добу було уражено один командний пункт противника.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також повідомляє, що окупанти евакуюють з Херсону до Криму свої "держустанови".

За інформацією Генштабу, у Бєлгороді цивільним відмовляють у медичній допомозі через велику кількість поранених військових.

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