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За 16 жовтня авіація ЗСУ завдала понад 20 ударів по окупантам, - Генштаб

16 жовтня, 2022 неділя
20:36
війна з Росією гаубиця FH-70

За 16 жовтня авіація ЗСУ завдала понад 20 ударів по окупантам, було уражено 17 районів зосередження озброєння та військової техніки

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні. 

Окрім того, авіація ЗСУ уразила чотири позиції зенітних ракетних комплексів РФ. Підрозділами протиповітряної оборони було збито один ворожий БпЛА.

Підрозділами ракетних військ і артилерії за поточну добу було уражено один командний пункт противника.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

  • Генштаб також повідомляє, що окупанти евакуюють з Херсону до Криму свої "держустанови".
  • За інформацією Генштабу, у Бєлгороді цивільним відмовляють у медичній допомозі через велику кількість поранених військових.

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