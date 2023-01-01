За 2022 рік в Україні пролунало 14 870 тривог
У ДПСУ розповіли, що за 2022 рік в Україні пролунало 14 870 тривог. Зазначається, що рекорд за добу склав 189 тривог
Про це повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.
За даними ДПСУ, щонайменше за добу лунало 4 тривоги, середня їх кількість за день склала 47. Рекорд тривог за добу 189 разів.
- Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 57 рятувальників.
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