Про це повідомила Держприкордонслужба у телеграмі.

За даними ДПСУ, щонайменше за добу лунало 4 тривоги, середня їх кількість за день склала 47. Рекорд тривог за добу 189 разів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 57 рятувальників.

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