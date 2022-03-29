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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, - Генштаб ЗСУ

За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, - Генштаб ЗСУ

29 березня, 2022 вiвторок
09:10

Окупанти щодня руйнують по дві релігійні споруди

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у "Фейсбуці".

"За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. Росіяни щодня руйнують дві духовні споруди", – йдеться у повідомленні.

Щонайменше у 8 областях України храми зазнали руйнувань, а саме: у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській.

В основному йдеться про православні храми, однак окупанти також зруйнували мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

Постраждалі об'єкти нанесено на інтерактивну мапу.


Нагадаємо, на Київщині окупанти знищили старовинну дерев’яну церкву.

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руйнування
окупанти
храми
Генштаб ЗСУ
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