За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у "Фейсбуці".



"За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. Росіяни щодня руйнують дві духовні споруди", – йдеться у повідомленні.



Щонайменше у 8 областях України храми зазнали руйнувань, а саме: у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській.



В основному йдеться про православні храми, однак окупанти також зруйнували мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.



Постраждалі об'єкти нанесено на інтерактивну мапу.

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