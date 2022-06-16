Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 318 дітей загинуло та понад 581 поранено", - йдеться в повідомленні.

Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Зокрема, 14 червня до лікарні привезли 2-місячне немовля з важкими пораненнями від російського обстрілу Вугледара на Донеччині.

Стало відомо, що 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках Маріуполя загинули дві родини та п’ятеро їхніх дітей.

Також з'ясували, що 24 лютого на виїзді з села Мартове Чугуївського району Харківської області мати з 16-річним сином потрапили під російський танковий обстріл. Унаслідок цього дитина зазнала осколкового поранення.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. закладів освіти. З них 208 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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