За час повномасштабної війни РФ в Україні народилося понад 102 тисячі малюків
Від 24 лютого по 8 липня в Україні на світ з'явилося 102 575 немовлят. Найбільше малюків народилося на Львівщині
Про це інформує в фейсбуці Міністерство юстиції України.
"Найбільше – у Львівській – 9 079 дітей, Дніпропетровській – 8 397 областях, м. Київ – 7 591 дитина, Одеській – 7 530, Закарпатській – 5 495 та Вінницькій – 5 273 областях", – йдеться в повідомленні.
Загалом від початку повномасштабної війни в Україні народилося 102 575 немовлят.
- Станом на 10 квітня у Польщі народилися понад 600 українських немовлята після того, як їхні матері виїхали з країни через війну.
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