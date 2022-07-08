Про це інформує в фейсбуці Міністерство юстиції України.

"Найбільше – у Львівській – 9 079 дітей, Дніпропетровській – 8 397 областях, м. Київ – 7 591 дитина, Одеській – 7 530, Закарпатській – 5 495 та Вінницькій – 5 273 областях", – йдеться в повідомленні.

Загалом від початку повномасштабної війни в Україні народилося 102 575 немовлят.

Станом на 10 квітня у Польщі народилися понад 600 українських немовлята після того, як їхні матері виїхали з країни через війну.

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