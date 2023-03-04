За час повномасштабної війни Росія завдала 255 ударів по об'єктах електроенергетики України
Від 24 лютого 2022 року Росія 255 разів обстрілювала об'єкти електроенергетики України, найбільше ударів вона завдала в жовтні
Про це інформує Енергоатом.
Станом на 20 лютого 2023 року російська армія завдала по об'єктах електроенергетики України 255 ударів. Найбільше обстрілів було зафіксовано в жовтні - 82 удари, а найменше у серпні - тоді об'єкти енергетики обстрілювали лише тричі.
У Київській області об'єкти енергоінфраструктури обстріляли 22 рази, з них 12 - у Києві. Також 22 рази завдавали ударів по об'єктах енергетики в Дніпропетровській області.
У Харківській та Донецькій областях було зафіксовано 20 ударів по об'єктах електроенергетики. На Запоріжжі ворог 16 разів обстріляв енергетичну інфраструктуру, на Сумщині - 14, на Вінниччині - 13, на Львівщині - 12.
На Херсонщині, Кіровоградщині, Житомирщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині російська армія гатила по об'єктах електроенергетики по 5 разів у кожній з областей. Також в Одеській області було зафіксовано 8 обстрілів енергоінфраструктури, Рівненській - 4, Миколаївській - 4, Полтавській - 3, Волинській - 3, Чернігівській і Луганській - по 2.
Найменше обстрілювали об'єкти електроенергетики в Черкаській, Чернівецькій і Закарпатській областях - по одному разу. На Тернопільщині ударів по об'єктах енергетики зафіксовано не було.
Фото: Енергоатом
- 3 березня стало відомо, що Україна до наступного опалювального сезону посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації.
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