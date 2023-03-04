За час повномасштабної війни Росія завдала 255 ударів по об'єктах електроенергетики України

Про це інформує Енергоатом.

Станом на 20 лютого 2023 року російська армія завдала по об'єктах електроенергетики України 255 ударів. Найбільше обстрілів було зафіксовано в жовтні - 82 удари, а найменше у серпні - тоді об'єкти енергетики обстрілювали лише тричі.

У Київській області об'єкти енергоінфраструктури обстріляли 22 рази, з них 12 - у Києві. Також 22 рази завдавали ударів по об'єктах енергетики в Дніпропетровській області.

У Харківській та Донецькій областях було зафіксовано 20 ударів по об'єктах електроенергетики. На Запоріжжі ворог 16 разів обстріляв енергетичну інфраструктуру, на Сумщині - 14, на Вінниччині - 13, на Львівщині - 12.

На Херсонщині, Кіровоградщині, Житомирщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині російська армія гатила по об'єктах електроенергетики по 5 разів у кожній з областей. Також в Одеській області було зафіксовано 8 обстрілів енергоінфраструктури, Рівненській - 4, Миколаївській - 4, Полтавській - 3, Волинській - 3, Чернігівській і Луганській - по 2.

Найменше обстрілювали об'єкти електроенергетики в Черкаській, Чернівецькій і Закарпатській областях - по одному разу. На Тернопільщині ударів по об'єктах енергетики зафіксовано не було.

Фото: Енергоатом