За добу 18 березня ЗСУ вразили 12 повітряних цілей ворога
Серед них два літака, три вертольоти, три БпЛА та чотири крилаті ракети.
Про це повідомляється у офіційному Фейсбуці Комадування Повітряних сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV
18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.
У повідомленні зазначається: "Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: два літака, три вертольоти, три БпЛА та чотири крилаті ракети".
- Нагадаємо, вчора ПС ЗСУ повідомляли, що за попередню добу знищено 11 повітряних цілей ворога.
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