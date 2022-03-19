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За добу 18 березня ЗСУ вразили 12 повітряних цілей ворога

19 березня, 2022 субота
00:47
Новини Повітряні сили ЗСУ

Серед них два літака, три вертольоти, три БпЛА та чотири крилаті ракети.

Про це повідомляється у офіційному Фейсбуці Комадування Повітряних сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.

У повідомленні зазначається: "Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: два літака, три вертольоти, три БпЛА та чотири крилаті ракети".

  • Нагадаємо, вчора ПС ЗСУ повідомляли, що за попередню добу знищено 11 повітряних цілей ворога.

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ЗСУ
Повітряні сили
збитий літак
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