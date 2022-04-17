За добу на півдні України РФ втратила 13 одиниць техніки, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи "Град"

Оперативну інформацію ОК "Південь" поширило у Facebook.



"Протягом доби по Миколаївщині противник завдав ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджена інфраструктура, але втрат немає. За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 36 рашистів та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться у звіті.



На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.



"Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення. Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні", - повідомили у Командуванні.





16 квітня Збройні сили України вчергове ліквідували ворожу техніку на Херсонщині.

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