За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 30 окупантів та 2 танки
Протягом доби, 14 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки, тривають бої
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські захисники знищили:
особового складу – 30;
танків – 2;
МТЛБ – 1;
артилерійських систем – 1.
- Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюма
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.64
- Актуальне
- Важливе