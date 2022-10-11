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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу РФ втратила 240 окупантів, 17 безпілотників, 46 крилатих ракет і літак, - Генштаб ЗСУ

За добу РФ втратила 240 окупантів, 17 безпілотників, 46 крилатих ракет і літак, - Генштаб ЗСУ

11 жовтня, 2022 вiвторок
10:07
війна з Росією Втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за добу окупанти не дорахувалися 240 російських солдат та 17 безпілотників

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фесбуку.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько63110 (+240) осіб ліквідовано

танків ‒ 2504 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,

артилерійських систем – 1496 (+10) од,

літаків  – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),

крилаті ракети ‒ 295 (+46),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,

  • Нагадаємо, протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках

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Україна
ЗСУ
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