За добу РФ втратила 240 окупантів, 17 безпілотників, 46 крилатих ракет і літак, - Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, за добу окупанти не дорахувалися 240 російських солдат та 17 безпілотників
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фесбуку.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько63110 (+240) осіб ліквідовано
танків ‒ 2504 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
артилерійських систем – 1496 (+10) од,
літаків – 268 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
крилаті ракети ‒ 295 (+46),
автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
- Нагадаємо, протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках
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