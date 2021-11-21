За добу в пожежах врятовано одну людину, згоріло - 6 осіб
Протягом минулої доби, 20 листопада 2012 року, на території України сталося 178 пожеж. 88 з них мали місце в житловому секторі
Про це йдеться в щоденній оперативній довідці від Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.
Загинуло 6 осіб, постраждало - 2.
Одну людину вдалося врятувати.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе