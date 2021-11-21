За добу в пожежах врятовано одну людину, згоріло - 6 осіб

Про це йдеться в щоденній оперативній довідці від Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.



Загинуло 6 осіб, постраждало - 2.



Одну людину вдалося врятувати.





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