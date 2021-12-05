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За добу в пожежах загинуло 5 українців, постраждало 6

5 грудня, 2021 неділя
07:44
Суспільство Рятувальник

Протягом останньої доби, 4 грудня 2021 року, на території України сталося 111 випадків пожеж

З них 77 - у житловому секторі, передає із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій Еспресо.TV.

Як наголошується у оперативній довідці ДСНС про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру, на території України станом на 7:00 5 грудня, при цьому загинуло 5 осіб, постраждало 6, врятовано 0.

Загалом з початку поточного 2021 року пожежі забрали життя 1 543 українців.


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