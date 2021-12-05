За добу в пожежах загинуло 5 українців, постраждало 6
Протягом останньої доби, 4 грудня 2021 року, на території України сталося 111 випадків пожеж
З них 77 - у житловому секторі, передає із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій Еспресо.TV.
Як наголошується у оперативній довідці ДСНС про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру, на території України станом на 7:00 5 грудня, при цьому загинуло 5 осіб, постраждало 6, врятовано 0.
Загалом з початку поточного 2021 року пожежі забрали життя 1 543 українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе