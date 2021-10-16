За добу в Україні загинули в пожежах 5 людей
В п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, на території України сталося п'ять пожеж з летальним фіналом
Про це йдеться в ранковій оперативній інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.
Загалом минулої доби мало місце 225 пожеж, відомості про які надійшли на пульти чергових телефонної лінії "101", з них 92 - у житловому секторі.
Загинуло - 5, постраждало - 6 осіб.
Двох людей було врятовано.
Географія трагедій під час пожеж та попередня причина загоряння, якщо вона відома:
приватний будинок в селі Жерделі Андрушівської територіальної громади Бердичівського району Житомирської області - несправне пічне опалення,
проспект Відрадний, 55, що у Солом’янському районі міста Києва (на 4-поверсі 17-поверхового житлового будинку),
приватне домоволодіння на вулиці Молодіжній в селі Миколаївка Мелітопольського району Запорізької області - необережне поводження з вогнем,
багатоповерхівка на бульварі Шевченко у Центральному районі Маріуполя,
будинок на вул. Михайлівській у с. Мала Стариця Бориспільської міської громади, що на Київщині.
Як наголошують рятувальники, аби не постраждати від обігріву печами, слід дотримуватись наступних правил пожежної безпеки:
- до початку опалювального сезону необхідно подбати про стан джерела обігріву: слід вчасно очистити димоходи та печі від сажі, перевірити піч на наявність тріщин тощо;
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій.
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