За добу в Україні загинули в пожежах 5 людей

Про це йдеться в ранковій оперативній інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.



Загалом минулої доби мало місце 225 пожеж, відомості про які надійшли на пульти чергових телефонної лінії "101", з них 92 - у житловому секторі.



Загинуло - 5, постраждало - 6 осіб.



Двох людей було врятовано.



Географія трагедій під час пожеж та попередня причина загоряння, якщо вона відома:



приватний будинок в селі Жерделі Андрушівської територіальної громади Бердичівського району Житомирської області - несправне пічне опалення,



проспект Відрадний, 55, що у Солом’янському районі міста Києва (на 4-поверсі 17-поверхового житлового будинку),



приватне домоволодіння на вулиці Молодіжній в селі Миколаївка Мелітопольського району Запорізької області - необережне поводження з вогнем,



багатоповерхівка на бульварі Шевченко у Центральному районі Маріуполя,



будинок на вул. Михайлівській у с. Мала Стариця Бориспільської міської громади, що на Київщині.



Як наголошують рятувальники, аби не постраждати від обігріву печами, слід дотримуватись наступних правил пожежної безпеки:

до початку опалювального сезону необхідно подбати про стан джерела обігріву: слід вчасно очистити димоходи та печі від сажі, перевірити піч на наявність тріщин тощо;

біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій.