За добу від пожеж врятовано 4 українців, згоріло - 8
Протягом п'ятниці, 12 листопада 2021 року, на території України сталося 220 пожеж
З них 92 випадки припали на житловий сектор, передає Еспресо.TV.
Як наслідок 8 осіб загинуло у вогні. Ще 2 постраждали.
При цьому 4 людей вдалося врятувати, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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