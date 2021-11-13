За добу від пожеж врятовано 4 українців, згоріло - 8

З них 92 випадки припали на житловий сектор, передає Еспресо.TV.



Як наслідок 8 осіб загинуло у вогні. Ще 2 постраждали.



При цьому 4 людей вдалося врятувати, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.





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