За добу вогневого ураження з боку ЗС РФ зазнали понад 15 населених пунктів

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на суботу, 8 жовтня.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Білорусі до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також укотре продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни.

На инших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

Сіверський напрямок: Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;

Слобожанський напрямок: Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;

Краматорський напрямок: Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;

Бахмутський напрямок: Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

Авдіївський напрямок: Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів, серед них Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.

7 жовтня один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 на Півдні України.

У суботу, 8 жовтня, у Білгород-Дністровському районі Одещини повітряне командування "Південь" ліквідувало російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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