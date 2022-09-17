Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

На инших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

На Харківському напрямку, зокрема і з території РФ окупанти здійснили обстріли в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.

На Авдіївському напрямку - Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них - Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

Раніше на Донеччині росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС, унаслідок чого в Миколаївці зникло світло.

17 версеня Генштаб підтвердив, що 10 вересня 2022 року захисниками України було одночасно знищено більше ніж 180 російських військових, що розміщувалися в мсті Херсоні.

17 вересня, окупанти завдали чергового удару по Краматорську на Донеччині, поранили 4 дорослих і дитину, пошкодили 31 будинок.

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