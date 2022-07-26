За добу ЗСУ ліквідували 170 окупантів, гелікоптер та засоби ППО ворогів. Оновлені втрати росіян
Станом на 26 липня українська армія знищила 39 870 особового складу окупантів
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 39 870 (+170) окупантів
- танків - 1737 (+7) од.
- бойових броньованих машин - 3959 (+9) од.
- артилерійських систем - 880 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню - 258 (+1) од.
- засобів ППО - 117 (+1) од.
- літаків - 222 (+0) од.
- гелікоптерів - 189 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 722 (+3) од.
- крилатих ракет - 174 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2835 (+3) од.
- спеціальної техніки - 75 (+2) од.
Нагадаємо, Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що російські військовополонені працюють в Україні на режимних об'єктах, а підозрювані у воєнних злочинах проходять по кримінальних провадженнях
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