За добу ЗСУ ліквідували 170 окупантів, гелікоптер та засоби ППО ворогів. Оновлені втрати росіян

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 39 870 (+170) окупантів

танків - 1737 (+7) од.

бойових броньованих машин - 3959 (+9) од.

артилерійських систем - 880 (+4) од.

реактивних систем залпового вогню - 258 (+1) од.

засобів ППО - 117 (+1) од.

літаків - 222 (+0) од.

гелікоптерів - 189 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 722 (+3) од.

крилатих ракет - 174 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2835 (+3) од.

спеціальної техніки - 75 (+2) од.

Нагадаємо, Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що російські військовополонені працюють в Україні на режимних об'єктах, а підозрювані у воєнних злочинах проходять по кримінальних провадженнях

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