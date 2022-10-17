За добу ЗСУ ліквідували 320 окупантів, 8 танків та 12 броньованих машин

Про це повідомляє Генштаб у своєму facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 65320 (+320) осіб

танків ‒ 2537 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од.

артилерійських систем – 1599 (+10) од.

РСЗВ – 366 (+1) од.

засобів ППО ‒ 187 (+1) од.

літаків – 268 (+0) од.

гелікоптерів – 242 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17)

крилатих ракет ‒ 316 (+0).

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од.

спеціальної техніки ‒ 144 (+1)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb