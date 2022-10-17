За добу ЗСУ ліквідували 320 окупантів, 8 танків та 12 броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України 65 320 військових, 2537 танків та 5205 бойових машин
Про це повідомляє Генштаб у своєму facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 65320 (+320) осіб
- танків ‒ 2537 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од.
- артилерійських систем – 1599 (+10) од.
- РСЗВ – 366 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 187 (+1) од.
- літаків – 268 (+0) од.
- гелікоптерів – 242 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17)
- крилатих ракет ‒ 316 (+0).
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од.
- спеціальної техніки ‒ 144 (+1)
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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